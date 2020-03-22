Свадьба звезды "Дом-2" Венцеслава Венгржановского завершилась дракой





Невзирая на введённый в Москве карантин, влюбленные решили не менять дату торжества. Молодые люди зарегистрировали свой брак в столичном ЗАГСе, затем покатались по Москве и направились отмечать свадьбу в ресторане.На свадебном торжестве Дарьи и Венцеслава произошёл грандиозный скандал. В разгар пиршества заведение посетили три телевизионных звезды. Гости увидели оперную диву Любовь Казарновскую, Елену Малышеву и телеведущего Андрея Малахова.Когда приглашённые смогли внимательно рассмотреть прибывших, те оказались ряжеными неизвестными людьми. Вскоре стала ясна их единственная цель. Эти люди прибыли на мероприятие, чтобы разозлить Венгржановского и вывести его на эмоции.Переодетые посетители стали хвалить невесту, которая отказалась менять фамилию в браке, жениха назвали «бесноватым», и подарили молодым связку чертополоха и недобрые наставления. После очередных обидных слов в адрес новобрачных Венцеслав не выдержал и бросился на ряженных гостей с кулаками.