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Роспотребнадзор: Cредний инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня

По словам экспертов из Роспотребнадзора, средний инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня. Эти данные были получены благодаря исследованию Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в США.
Роспотребнадзор: Cредний инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня

Новое исследование, проведенное учеными из США позволило определить, что около 97,5% людей, которые имели контакт с источниками инфекции, начнут проявлять симптомы в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 тысяч человек, помещенных на карантин, только у 101 после освобождения появятся признаки заболевания. Для исследования эксперты изучили 181 случай из Китая и других стран, которые были обнаружены до 24 февраля.

Точная оценка инкубационного периода заболевания для нового коронавируса облегчает эпидемиологам оценку вероятной динамики вспышки. Это также позволяет должностным лицам общественного здравоохранения разработать эффективные карантинные и другие меры контроля. Пандемия COVID-19 возникла в декабре 2019 года в китайском городе Ухане - населенном пункте с 11 миллионами жителей. С начала распространения коронавирус заразил более чем 113 человек и привел к 4000 случаям смертей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:38

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