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Ученые оценили вероятность “выбрасывания” Земли из Солнечной системы под влиянием других звезд

Американские и иранские ученые в результате совместного исследования пришли к выводу, что Земля рискует быть “выброшенной” из Солнечной системы под влиянием других звезд. Сотрудники SUT в Тегеране подсчитали, что вероятность такого исхода составляет 1:15000.
Ученые оценили вероятность “выбрасывания” Земли из Солнечной системы под влиянием других звезд

Ученые провели компьютерное моделирование данной ситуации и установили, что на 10 тысяч подобных Земле планет лишь одна становится жертвой катастрофы. При этом для нашей планеты риск сойти с орбиты оказался более высоким, чем считалось ранее, из-за повышенного влияния звезд во время приближения к Солнечной системе. Повторяющийся гравитационный поток может обрести достаточно силы, чтобы сдвинуть ее с места, и это приведет к новому ледниковому периоду.

Исследования подтверждают, что звезды постоянно меняют свое положение, что также происходит на окраине рукава Ориона, где располагается Солнечная система. Дестабилизации могут быть подвержены другие орбиты, что также несет риск влияния на Землю.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

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