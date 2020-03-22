Алсу с дочерьми Сафиной и Микеллой устроила домашние танцы во время карантина

Ранее знаменитость заявила, что нашла в самоизоляции некоторые плюсы. Недавно Алсу исполнила в домашней обстановке песню Уитни Хьюстон, а затем устроила танцы со своими наследницами. На запечатленных кадрах все трое были одеты в футболки с надписью «Сиди дома, не гуляй» от Игоря Гуляева. В сюжете Микелла и Сафина Абрамовы двигались по очереди, после чего продемонстрировали навыки звездной родительнице. Артистка не уступает в пластичности своим дочерям. С недавних пор она начала снимать видео в Tik-Tok для расширения своей аудитории.Как отметили поклонники в Instagram, исполнительница является прекрасной матерью. При этом многим понравился ее танец. В комментариях фолловеры называли родственниц тремя сестрами.