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Елена Валюшкина рассказала, как чуть не ударила по животу беременную Елену Подкаминскую

Актриса Елена Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную коллегу Елену Подкаминскую. Она поделилась откровениями в эфире шоу “Ты не поверишь!”.

Елена Подкаминская тщательно скрывала свое “интересное положение” от общества. Однако месяц назад она стала многодетной матерью, родив сына. Старшими у нее являются две дочери – десятилетняя Полина и двухлетняя Ева. Почти никто не знал о беременности звезды, но Елена Валюшкина однажды на съемках заметила ее округлившийся живот и даже хотела ударить по нему, поскольку посчитала его ненастоящим. В тот момент Подкаминская закричала, что бить не нужно, а в итоге Валюшкина стала хранительницей тайны. Актриса знала, что ее коллега даже в этот период проводила на съемочной площадке по 10 часов в день, так как беременность протекала хорошо.

Елена Подкаминская живет вместе с бизнесменом Денисом Гущиным с 2017 года. У пары есть два общих ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:11

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