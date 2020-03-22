Елена Валюшкина рассказала, как чуть не ударила по животу беременную Елену Подкаминскую

Елена Подкаминская тщательно скрывала свое “интересное положение” от общества. Однако месяц назад она стала многодетной матерью, родив сына. Старшими у нее являются две дочери – десятилетняя Полина и двухлетняя Ева. Почти никто не знал о беременности звезды, но Елена Валюшкина однажды на съемках заметила ее округлившийся живот и даже хотела ударить по нему, поскольку посчитала его ненастоящим. В тот момент Подкаминская закричала, что бить не нужно, а в итоге Валюшкина стала хранительницей тайны. Актриса знала, что ее коллега даже в этот период проводила на съемочной площадке по 10 часов в день, так как беременность протекала хорошо.Елена Подкаминская живет вместе с бизнесменом Денисом Гущиным с 2017 года. У пары есть два общих ребенка.