«Можно заражаться»: Галкин поцеловал Пугачеву в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой





Знаменитости развлекали своих зрителей интересными историями, шутками, а также делились планами на ближайшее будущее. При этом не обошлось и без сюрпризов, поскольку Алла Пугачева решила принять участие в прямом эфире своего мужа с Ивлеевой. В ходе беседы комик предложил Примадонне бокал вина, однако она отказалась. Затем супруга Максима Галкина обратилась к блогеру и сказала, что ей нужно выглядеть хорошо. Во время трансляции певица действительно смотрелась довольно свежо без мейкапа и с домашней укладкой. Юморист пожелал избраннице доброй ночи, поцеловав ее перед зрителями., - заявила Ивлеева.Прямой эфир звезд соцсетей длился в течение 2-х часов. Галкин и его коллега по творческому цеху обсудили ситуацию с распространением коронавируса, взяли интервью друг у друга, а также договорились чаще проводить такие беседы.