АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Можно заражаться»: Галкин поцеловал Пугачеву в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой

Максим Галкин и Анастасия Ивлеева пообщались с подписчиками во время прямого эфира в Instagram. Желая Алле Пугачевой спокойной ночи, телеведущий поцеловал ее, чем умилил звезду вайнов.
«Можно заражаться»: Галкин поцеловал Пугачеву в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой

Знаменитости развлекали своих зрителей интересными историями, шутками, а также делились планами на ближайшее будущее. При этом не обошлось и без сюрпризов, поскольку Алла Пугачева решила принять участие в прямом эфире своего мужа с Ивлеевой. В ходе беседы комик предложил Примадонне бокал вина, однако она отказалась. Затем супруга Максима Галкина обратилась к блогеру и сказала, что ей нужно выглядеть хорошо. Во время трансляции певица действительно смотрелась довольно свежо без мейкапа и с домашней укладкой. Юморист пожелал избраннице доброй ночи, поцеловав ее перед зрителями. «Я видела все. Можно заражаться», - заявила Ивлеева.

Прямой эфир звезд соцсетей длился в течение 2-х часов. Галкин и его коллега по творческому цеху обсудили ситуацию с распространением коронавируса, взяли интервью друг у друга, а также договорились чаще проводить такие беседы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Валюшкина рассказала, как чуть не ударила по животу беременную Елену…
«Можно заражаться»: Галкин поцеловал Пугачеву в прямом эфире с Анастасией…
Ксения Собчак посадила сына под «домашний…
Иосиф Пригожин во время самоизоляции впервые за 17 лет избавился от хлама в…
Американский эксперт рассказал о единственном недостатке…
«Как хорошо в субботу отдыхать дома»: Роза Сябитова не принимает гостей из-за вспышки…
В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на лечение…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией…
Два российских танка попали в рейтинг лучших боевых машин в мире по версии Military Watch…
День 40 святых: Что можно и запрещено делать людям 22…
Михаил Саакашвили сравнил готовность России и Украины к кризису из-за пандемии…
В Иваново произошло массовое ДТП из-за столкновения трех…
Россия отправит в Италию военных медиков для помощи в борьбе с…
Пожар в жилой девятиэтажке унес жизнь пожилого жителя…
«Народ в Дании крайне сознательный»: Сестра Нетребко Наталья Эскильдсен рассказала о карантине в…
В Саратове при прокладке трубопровода найден труп…
В Испании и Италии голуби начали нападать на прохожих из-за нехватки…
Эксперты рассказали, почему мужчины считают ягодицы самой соблазнительной частью женского…
Родители Жанны Фриске не будут делать из ее квартиры…
У беременной звезды "Дом-2" Александры Черно аномально огромный…
Звезда "Дома-2" Николай Должанский верит, что ребёнок у него может появиться…
Администрация Facebook не смогла предотвратить распространение фейков о…
Новый эпизод «Простоквашино» после выхода набрал за сутки полмиллиона…
Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило…
Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных…
Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской…
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с…
Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм…
Просмотреть все новости