Ксения Собчак посадила сына под «домашний арест»





Трёхлетний сын Ксении Платон тоже находится под домашним «арестом». Он живёт под присмотром своей бабушки, сенатора Совета Федерации Людмилы Нарусовой, но хочет к солнцу и морю в Италию.Популярный актер Максим Виторган, который является отцом Платона, недавно был госпитализирован в частную клинику с резким повышением температуры после возвращения из заграничной поездки. Своим подписчикам в социальных сетях Ксения Собчак признавалась, что волнуется за бывшего мужа. К счастью, диагноз не подтвердился, и вставший на ноги Максим уже предложил руку и сердце своей новой девушке, актрисе Нино Нинидзе.Супруг Аллы Пугачёвой, известный телеведущий и пародист Максим Галкин, успел вернуться с детьми с итальянского горнолыжного курорта до того, как в этой стране произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Лизе и Гарри всё равно пришлось пройти изучение основных мер профилактики.