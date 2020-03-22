Ксения Собчак посадила сына под «домашний арест»
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак со всей серьезностью отнеслась к рекомендациям эпидемиологов и сейчас почти всё своё время проводит в подмосковном таунхаусе.
Трёхлетний сын Ксении Платон тоже находится под домашним «арестом». Он живёт под присмотром своей бабушки, сенатора Совета Федерации Людмилы Нарусовой, но хочет к солнцу и морю в Италию.
Популярный актер Максим Виторган, который является отцом Платона, недавно был госпитализирован в частную клинику с резким повышением температуры после возвращения из заграничной поездки. Своим подписчикам в социальных сетях Ксения Собчак признавалась, что волнуется за бывшего мужа. К счастью, диагноз не подтвердился, и вставший на ноги Максим уже предложил руку и сердце своей новой девушке, актрисе Нино Нинидзе.
Супруг Аллы Пугачёвой, известный телеведущий и пародист Максим Галкин, успел вернуться с детьми с итальянского горнолыжного курорта до того, как в этой стране произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Лизе и Гарри всё равно пришлось пройти изучение основных мер профилактики.
Трёхлетний сын Ксении Платон тоже находится под домашним «арестом». Он живёт под присмотром своей бабушки, сенатора Совета Федерации Людмилы Нарусовой, но хочет к солнцу и морю в Италию.
Популярный актер Максим Виторган, который является отцом Платона, недавно был госпитализирован в частную клинику с резким повышением температуры после возвращения из заграничной поездки. Своим подписчикам в социальных сетях Ксения Собчак признавалась, что волнуется за бывшего мужа. К счастью, диагноз не подтвердился, и вставший на ноги Максим уже предложил руку и сердце своей новой девушке, актрисе Нино Нинидзе.
Супруг Аллы Пугачёвой, известный телеведущий и пародист Максим Галкин, успел вернуться с детьми с итальянского горнолыжного курорта до того, как в этой стране произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Лизе и Гарри всё равно пришлось пройти изучение основных мер профилактики.