Американский эксперт рассказал о единственном недостатке Ту-160





Военный эксперт из американского издания The National Interest назвал отсутствие стелс-технологий главным минусом архитектуры Ту-160. По мнению журналиста Калеба Ларсона, «Белый лебедь» является легкой целью для радаров потенциального противника, учитывая покрытие яркой белой краской. Последняя необходима для сохранности ядерных боеголовок на борту - светлый оттенок корпуса уберегает их от перегрева. Известно, что российские технологи недавно занялись модернизацией бомбардировщика, которая может включать установку стелс-систем.Ту-160 обладает невероятными характеристиками для ЛА подобного типа. Его грузоподъемность достигает 40 т, при которой сохраняется скорость полета в 2 Маха. А вот конструкция с крыльями переменной стреловидности дает самолету значительные преимущества, которые включают в себя достижение большой подъемной силы при низких скоростях. С улучшенными двигателями и новой авионикой эти показатели в будущем должны существенно увеличиться.