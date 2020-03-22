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Американский эксперт рассказал о единственном недостатке Ту-160

Ту-160 считается одним из самых лучших бомбардировщиков в мире благодаря отсутствию конструкторских недостатков. Все же, американский эксперт недавно рассказал о единственном дефекте у российского самолета.

Военный эксперт из американского издания The National Interest назвал отсутствие стелс-технологий главным минусом архитектуры Ту-160. По мнению журналиста Калеба Ларсона, «Белый лебедь» является легкой целью для радаров потенциального противника, учитывая покрытие яркой белой краской. Последняя необходима для сохранности ядерных боеголовок на борту - светлый оттенок корпуса уберегает их от перегрева. Известно, что российские технологи недавно занялись модернизацией бомбардировщика, которая может включать установку стелс-систем.

Ту-160 обладает невероятными характеристиками для ЛА подобного типа. Его грузоподъемность достигает 40 т, при которой сохраняется скорость полета в 2 Маха. А вот конструкция с крыльями переменной стреловидности дает самолету значительные преимущества, которые включают в себя достижение большой подъемной силы при низких скоростях. С улучшенными двигателями и новой авионикой эти показатели в будущем должны существенно увеличиться.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:43

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