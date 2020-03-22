Иосиф Пригожин во время самоизоляции впервые за 17 лет избавился от хлама в гараже

В связи с введенным из-за коронавируса карантином Иосиф Пригожин самоизолировался и начал поиски полезного для себя дела. В собственном микроблоге продюсер признался, что впервые за 17 лет заставил себя навести порядок в гараже, где за это время скопилась масса хлама. В опубликованном видео артист показал, как теперь все вещи удобно расположились на полках. В помещении также есть и другие коробки, которые Пригожин планирует складировать с противоположной стороны.Вскоре Иосиф Пригожин планирует навести порядок в собственном кабинете и прочитать книги, список которых пополнялся годами. Для этих дел у него попросту не хватало времени, но в связи с вынужденной самоизоляцией он попытался найти положительную для себя сторону. В откровенном разговоре с подписчиками продюсер сравнил жизнь современного человека с “вечной гонкой”, предположив, что других путей замедлить ее не было.