«Как хорошо в субботу отдыхать дома»: Роза Сябитова не принимает гостей из-за вспышки коронавируса

Главная сваха России рассказала юзерам в Instagram о том, как последние события изменили ее жизнь. Роза Сябитова рада тому, что может находиться дома в период карантина из-за вспышки коронавируса и весь день ходить в пижаме, наслаждаясь просмотром фильмов, а не готовить «501 блюдо». Также знаменитость спросила у фолловеров, любят ли они незваных гостей. Тем не менее многие поклонники, как и их кумир, оказались не готовы к неожиданным визитам знакомых в моральном плане. При этом некоторые отметили, что непрошеных гостей не бывает.Другие интернет-пользователи в комментариях написали, что сами предпочитают быть дома и никуда не ходят без приглашения. Как высказалась одна из подписчиц Сябитовой, если кто-то приходит к человеку в гости, значит он ему не безразличен.