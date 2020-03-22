В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на лечение коронавируса





Язаревич указал на то, что в настоящее время отсутствуют любые подтвержденные научным путем доказательства предположения, что вакцина от гриппа действительно помогает человеческому организму справиться с коронавирусом. Кроме того, представитель ВОЗ опроверг информацию, что недуг можно подхватить через водопровод. В своем недавнем выступлении заслуженный врач РФ Александра Карабиенко высказала мнение, что прививка от гриппа способствует укреплению иммунной системы.Согласно официальным данным ВОЗ, в мире заболели более 266 тысяч человек, однако американские медики уверены, что это число уже превысило 300 тысяч.