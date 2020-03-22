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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией Шаповал

Буквально неделю назад ведущий телешоу «Дом-2» Влад Кадони планировал свадьбу с бывшей участницей проекта Ксенией Шаповал. Влюблённые были на седьмом небе от счастья и занимались строительством грандиозных планов. Однако появилась информация, что пара решила расстаться.
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией Шаповал

Ксения Шаповал, которой скоро исполняется 26 лет, рассказала своим поклонникам на странице в социальной сети Instagram грустную новость. Они с Владом Кадони решили прекратить отношения. Бывшая звезда проекта написала слова благодарности своему возлюбленному, который дал ей много советов и мудрых уроков.

Она называет Влада необычным, умным, добрым, внимательным и очень заботливым. По словам Ксении, подобных людей ей не везло встречать в жизни и такого больше никогда не произойдет. Шаповал призналась подписчикам, что в своём возрасте не смогла научиться ценить дорогих и близких людей.

Ксения Шаповал и Влад Кадони проговорились об отношениях в начале текущего года. Через некоторое время девушка покинула телепроект чтобы съехаться с Владом и планировать свадьбу. Как объяснил Кадони, он не хотел, чтобы его роман развивался под телекамерами. Молодой человек планировал за пределами периметра не просто строить отношения, а создавать семью.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:25

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