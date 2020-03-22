Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией Шаповал





Ксения Шаповал, которой скоро исполняется 26 лет, рассказала своим поклонникам на странице в социальной сети Instagram грустную новость. Они с Владом Кадони решили прекратить отношения. Бывшая звезда проекта написала слова благодарности своему возлюбленному, который дал ей много советов и мудрых уроков.Она называет Влада необычным, умным, добрым, внимательным и очень заботливым. По словам Ксении, подобных людей ей не везло встречать в жизни и такого больше никогда не произойдет. Шаповал призналась подписчикам, что в своём возрасте не смогла научиться ценить дорогих и близких людей.Ксения Шаповал и Влад Кадони проговорились об отношениях в начале текущего года. Через некоторое время девушка покинула телепроект чтобы съехаться с Владом и планировать свадьбу. Как объяснил Кадони, он не хотел, чтобы его роман развивался под телекамерами. Молодой человек планировал за пределами периметра не просто строить отношения, а создавать семью.