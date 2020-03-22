Два российских танка попали в рейтинг лучших боевых машин в мире по версии Military Watch Magazine





Эксперты из США отметили боевые качества двух танков Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» из РФ. Последняя модель была выпущена в 2015 году, ознаменовав значительный отход от советского дизайна. Бронемашина представляет собой намного более тяжелую, дорогостоящую и эксклюзивную платформу. Танк имеет доступ к большому выбору боеприпасов для 125-мм пушки 2А82-1М, включая боеголовки класса «земля-воздух» и пробивные патроны. Среди инновационных технологий, испытываемых Т-14, числятся новые композитные материалы, динамическая защита и экспериментальные виды вооружения.Если говорить о последнем прорыве в отечественном машиностроении, то Т-90М «Прорыв» закончил тестирование в феврале 2020 года. Вместе с обновленной броней танк объединяет активную защиту «Афганит» и реактивное покрытие «Реликт». Встроенные системы связи позволяют улучшить ситуационную осведомленность и предоставляют возможность ведения боевых действий в информационном поле. Бронемашину вполне можно назвать облегченным и недорогим аналогом Т-14, который оснащен тем же основным орудием 2А82-1М и платформой «Калина». В рейтинге также значились корейский К2 «Черная Пантера», 99А из КНР, Type 10 из Японии и Merkava IV израильского производства.