АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Два российских танка попали в рейтинг лучших боевых машин в мире по версии Military Watch Magazine

Американское издание Military Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших в мире боевых машин. В список также попали единицы корейской, китайской и японской бронетехники.

Эксперты из США отметили боевые качества двух танков Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» из РФ. Последняя модель была выпущена в 2015 году, ознаменовав значительный отход от советского дизайна. Бронемашина представляет собой намного более тяжелую, дорогостоящую и эксклюзивную платформу. Танк имеет доступ к большому выбору боеприпасов для 125-мм пушки 2А82-1М, включая боеголовки класса «земля-воздух» и пробивные патроны. Среди инновационных технологий, испытываемых Т-14, числятся новые композитные материалы, динамическая защита и экспериментальные виды вооружения.

Если говорить о последнем прорыве в отечественном машиностроении, то Т-90М «Прорыв» закончил тестирование в феврале 2020 года. Вместе с обновленной броней танк объединяет активную защиту «Афганит» и реактивное покрытие «Реликт». Встроенные системы связи позволяют улучшить ситуационную осведомленность и предоставляют возможность ведения боевых действий в информационном поле. Бронемашину вполне можно назвать облегченным и недорогим аналогом Т-14, который оснащен тем же основным орудием 2А82-1М и платформой «Калина». В рейтинге также значились корейский К2 «Черная Пантера», 99А из КНР, Type 10 из Японии и Merkava IV израильского производства.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Валюшкина рассказала, как чуть не ударила по животу беременную Елену…
«Можно заражаться»: Галкин поцеловал Пугачеву в прямом эфире с Анастасией…
Ксения Собчак посадила сына под «домашний…
Иосиф Пригожин во время самоизоляции впервые за 17 лет избавился от хлама в…
Американский эксперт рассказал о единственном недостатке…
«Как хорошо в субботу отдыхать дома»: Роза Сябитова не принимает гостей из-за вспышки…
В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на лечение…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией…
Два российских танка попали в рейтинг лучших боевых машин в мире по версии Military Watch…
День 40 святых: Что можно и запрещено делать людям 22…
Михаил Саакашвили сравнил готовность России и Украины к кризису из-за пандемии…
В Иваново произошло массовое ДТП из-за столкновения трех…
Россия отправит в Италию военных медиков для помощи в борьбе с…
Пожар в жилой девятиэтажке унес жизнь пожилого жителя…
«Народ в Дании крайне сознательный»: Сестра Нетребко Наталья Эскильдсен рассказала о карантине в…
В Саратове при прокладке трубопровода найден труп…
В Испании и Италии голуби начали нападать на прохожих из-за нехватки…
Эксперты рассказали, почему мужчины считают ягодицы самой соблазнительной частью женского…
Родители Жанны Фриске не будут делать из ее квартиры…
У беременной звезды "Дом-2" Александры Черно аномально огромный…
Звезда "Дома-2" Николай Должанский верит, что ребёнок у него может появиться…
Администрация Facebook не смогла предотвратить распространение фейков о…
Новый эпизод «Простоквашино» после выхода набрал за сутки полмиллиона…
Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило…
Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных…
Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской…
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с…
Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм…
Просмотреть все новости