День 40 святых: Что можно и запрещено делать людям 22 марта





Соблюдающие Великий пост 22-го марта могут пить вино и добавлять в пищу растительное масло. Также необходимо поставить в церкви 40 свечей, произнести молитву и выразить Господу благодарность, прося защиты от бед и недугов и ударяя при этом 40 поклонов. Женщины обязаны помолиться Сорока Севастийским мученикам за супругов и сыновей. Согласно традициям, в этот день пекут 40 плюшек в форме птиц небольших размеров, золотя им крылья и головы медом. Во многих случаях булочки нанизывают на хворостинки, а также развешивают в саду на деревьях, раздают детям и соседям.В День 40 Святых девушки гадают на суженого с помощью печенья. Парням, в свою очередь, нужно покататься на качелях, поскольку это приносит счастье и хороший урожай. Также необходимо мечтать и думать о будущем. Что касается запретов, нельзя убираться дома, рукодельничать, стирать, сквернословить, злиться и брать деньги взаймы.