Михаил Саакашвили сравнил готовность России и Украины к кризису из-за пандемии коронавируса





Михаил Саакашвили уверен, что у России есть преимущество в виде резервов в размере 600 млрд долларов, которыми страна может воспользоваться в критической ситуации. Экс-президент Грузии подчеркнул, что Украина не владеет “подушкой безопасности”, а также ресурсами, чтобы предотвратить кризис в связи с пандемией. В эфире “7 канала” он выразил уверенность, что Россия сможет несколько лет чувствовать себя нормально при низких ценах на нефть и имеет множество вариантов для успешных маневров в непростой ситуации.По мнению Саакашвили, Украина должна резко уменьшить налоги, а также сократить все расходы кроме пенсионных и социальных выплат. В противном случае страна столкнется не просто с экономическим кризисом, а с "настоящим цунами".