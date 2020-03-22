В Иваново произошло массовое ДТП из-за столкновения трех авто





По данным экстренного ведомства, речь идет о столкновении с участием трех автомобилей, по итогам которого были зарегистрированы пострадавшие Однако местные жители в соцсетях обсуждают инцидент намного активней. Как оказалось, такую реакцию публики вызвал вопрос с тонировкой стекол, из-за которой автомобиль с затемненными стеклами в результате аварии влетел в столб.Рассказывают очевидцы и о том, как, по их версии, произошло ДТП. Отмечается, что перед ВАЗ-2110 неожиданно вылетела иномарка, которая и перекрыла водителю отечественной легковушки видимость. Как раз в этот момент один из встречных автомобилей неожиданно выехал на «чужую» полосу, что и привело к столкновению всех участников инцидента.