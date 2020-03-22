Россия отправит в Италию военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом





Для противодействия распространяющемуся COVID-19 в Италии были созданы не менее восьми мобильных бригад, состоящих из военных специалистов-вирусологов, а также медиков. Для быстрой доставки группы будет задействована авиация ВКС, на которой планируется перевезти в том числе требуемое оборудование и системы, призванные помочь в проведении аэрозольной дезинфекции. С их помощью впоследствии должен обрабатываться транспорт и прилегающая территория. Вылет врачей запланирован на 22 марта.В недавно проходившей в телефонном режиме беседе с Джузеппе Конте Путин выразил готовность оказать оперативную помощь в противодействии COVID-19. По состоянию на субботу, 21 марта, в стране зафиксировано более 47 тысяч случаев заболевания CoVID-19, при этом почти 6 тысяч за последние сутки. В России этот показатель достиг 306 пациентов, согласно данным ВОЗ.