В Саратове при прокладке трубопровода найден труп женщины





Отмечается, что работники выполняли прокладку трубопровода на территории Ленинского района города в паре сотен метров от дороги. Именно во время выполнения этих работ они и наткнулись на пустыре на тело погибшей, после чего сразу же вызвали на место происшествия сотрудников органов правопорядка. Прибывшие к месту событий полицейские установили, что тело гражданки пролежало в этом месте 2-3 месяца. Сейчас назначены соответствующие экспертизы, которые должны установить точную причину смерти, кроме того, сотрудники следственных органов пытаются также выяснить личность погибшей.Следствие в рамках данного дела продолжается. По итогам проводимых проверок в СК РФ в будущем примут соответствующее процессуальное решение.