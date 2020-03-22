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В Саратове при прокладке трубопровода найден труп женщины

Сотрудники Следственного комитета в Саратове организовали проверку по факту обнаружения тела погибшей женщины. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.
В Саратове при прокладке трубопровода найден труп женщины

Отмечается, что работники выполняли прокладку трубопровода на территории Ленинского района города в паре сотен метров от дороги. Именно во время выполнения этих работ они и наткнулись на пустыре на тело погибшей, после чего сразу же вызвали на место происшествия сотрудников органов правопорядка. Прибывшие к месту событий полицейские установили, что тело гражданки пролежало в этом месте 2-3 месяца. Сейчас назначены соответствующие экспертизы, которые должны установить точную причину смерти, кроме того, сотрудники следственных органов пытаются также выяснить личность погибшей.

Следствие в рамках данного дела продолжается. По итогам проводимых проверок в СК РФ в будущем примут соответствующее процессуальное решение.

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Происшествия / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:30

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