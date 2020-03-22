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«Народ в Дании крайне сознательный»: Сестра Нетребко Наталья Эскильдсен рассказала о карантине в стране

Сестра Анны Нетребко проживает в Дании. На днях Наталья Эскильдсен рассказала журналистам о ситуации в стране спустя неделю после начала карантина.
«Народ в Дании крайне сознательный»: Сестра Нетребко Наталья Эскильдсен рассказала о карантине в стране

Родственница оперной певицы успела вернуться домой до закрытия всех границ по причине распространения коронавируса. По словам Натальи Эскильдсен, в Дании не работают магазины, кафе, школы и другие учреждения. Некоторые предприятия продолжают свою деятельность, но в основном они закрыты до 19 апреля. Также сестра Нетребко добавила, что в стране очень сознательные люди – они выходят на улицу только в магазины, где придерживаются 5-метрового расстояния друг от друга. Изначально там был ажиотаж, как и в России, так как граждане скупали все продукты. Тем не менее сейчас на полках снова много товаров.

Эскильдсен отметила, что соблюдает правила карантина и почти никуда не выходит. Она живет в доме на территории леса, где совершает долгие прогулки со своей собакой. Сестра оперной певицы является домашним человеком, из-за чего самоизоляция не стала для нее трудным испытанием. Кроме того, за неделю карантина она успела помыть окна в доме, спрятать зимние вещи, поработать в саду, расчистить дорожки от веток и листьев, а также помыть и высушить садовую мебель.

Анну Нетребко расстроила аварийная ситуация в Австрии, где она живет со своей семьей. Ранее артистка много путешествовала, а теперь вынуждена находиться на карантине. Однако ей есть чем заняться – исполнительница готовит вкусные блюда для супруга и сына.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:34

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