«Народ в Дании крайне сознательный»: Сестра Нетребко Наталья Эскильдсен рассказала о карантине в стране





Родственница оперной певицы успела вернуться домой до закрытия всех границ по причине распространения коронавируса. По словам Натальи Эскильдсен, в Дании не работают магазины, кафе, школы и другие учреждения. Некоторые предприятия продолжают свою деятельность, но в основном они закрыты до 19 апреля. Также сестра Нетребко добавила, что в стране очень сознательные люди – они выходят на улицу только в магазины, где придерживаются 5-метрового расстояния друг от друга. Изначально там был ажиотаж, как и в России, так как граждане скупали все продукты. Тем не менее сейчас на полках снова много товаров.Эскильдсен отметила, что соблюдает правила карантина и почти никуда не выходит. Она живет в доме на территории леса, где совершает долгие прогулки со своей собакой. Сестра оперной певицы является домашним человеком, из-за чего самоизоляция не стала для нее трудным испытанием. Кроме того, за неделю карантина она успела помыть окна в доме, спрятать зимние вещи, поработать в саду, расчистить дорожки от веток и листьев, а также помыть и высушить садовую мебель.Анну Нетребко расстроила аварийная ситуация в Австрии, где она живет со своей семьей. Ранее артистка много путешествовала, а теперь вынуждена находиться на карантине. Однако ей есть чем заняться – исполнительница готовит вкусные блюда для супруга и сына.