У беременной звезды "Дом-2" Александры Черно аномально огромный живот
Александра Черно разместила в сети одно из свежих фото в купальнике. Подписчиков сразу же привел в шок внешний вид девушки. На снимке в Instagram беременная Александра Черно шокировала неправдоподобно большим животом. Комментарии не заставили себя долго ждать.
В марте этого года скандальная звезда «Дом-2» Александра Черно на своей странице в Instagram показала свежее фото в купальнике. На нем отчетливо заметно наличие у девушки значительного количества лишних килограмм.
Подписчики знают о пристрастии Александры Черно к употреблению вредной пищи, но не могли и подумать, насколько всё обстоит плохо. Комментаторы отказываются верить, что на половине срока беременности может быть такой необъятный живот. Ведь с ним, как минимум, очень тяжело свободно передвигаться.
«У нее громадный живот!», «Разве на таком сроке может быть такой живот?» - пишут возмущённые пользователи Сети. Некоторые из них начали задумываться, что же держит Иосифа Оганесяна возле такой жены как Александра Черно.
Одни предполагают, что таковы условия контракта, подписанного с продюсерами «Дома-2». А другие называют в посланиях Оганесяна извращенцем и мазохистом.
В марте этого года скандальная звезда «Дом-2» Александра Черно на своей странице в Instagram показала свежее фото в купальнике. На нем отчетливо заметно наличие у девушки значительного количества лишних килограмм.
Подписчики знают о пристрастии Александры Черно к употреблению вредной пищи, но не могли и подумать, насколько всё обстоит плохо. Комментаторы отказываются верить, что на половине срока беременности может быть такой необъятный живот. Ведь с ним, как минимум, очень тяжело свободно передвигаться.
«У нее громадный живот!», «Разве на таком сроке может быть такой живот?» - пишут возмущённые пользователи Сети. Некоторые из них начали задумываться, что же держит Иосифа Оганесяна возле такой жены как Александра Черно.
Одни предполагают, что таковы условия контракта, подписанного с продюсерами «Дома-2». А другие называют в посланиях Оганесяна извращенцем и мазохистом.