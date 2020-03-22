У беременной звезды "Дом-2" Александры Черно аномально огромный живот





В марте этого года скандальная звезда «Дом-2» Александра Черно на своей странице в Instagram показала свежее фото в купальнике. На нем отчетливо заметно наличие у девушки значительного количества лишних килограмм.Подписчики знают о пристрастии Александры Черно к употреблению вредной пищи, но не могли и подумать, насколько всё обстоит плохо. Комментаторы отказываются верить, что на половине срока беременности может быть такой необъятный живот. Ведь с ним, как минимум, очень тяжело свободно передвигаться.- пишут возмущённые пользователи Сети. Некоторые из них начали задумываться, что же держит Иосифа Оганесяна возле такой жены как Александра Черно.Одни предполагают, что таковы условия контракта, подписанного с продюсерами «Дома-2». А другие называют в посланиях Оганесяна извращенцем и мазохистом.