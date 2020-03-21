Диана Гурцкая впервые показала свое лицо без черных очков
Известная российская певица Диана Гурцкая никогда не появлялась на публике без своих черных очков, которые скрывают от всех ее глаза. Однако недавно артистка впервые сняла этот аксессуар.
Как пишет портал «7Дней», на этот шаг исполнительница решилась для участия в фотосессии у своего брата Роберта, который работает фотографом в столице Грузии Тбилиси. Именно он, по данным издания, впоследствии опубликовал фото, на котором знаменитая певица запечатлена без темных очков, без которых поклонники уже не представляют себе ее образ. Надо сказать, что на показанном снимке знаменитость, пусть и не демонстрирует глаза открыто, но все таки выглядит весьма необычно. Фанаты Дианы Гурцкой бурно отреагировали на этот шаг артистки, подчеркнув, что в новом образе она выглядит весьма обворожительно.
Стоит отметить, что прежде Гурцкая весьма болезненно реагировала на обвинения в том, что она выдумала свою болезнь. Сегодня она уже намного проще реагирует на подобные нападки со стороны критиков, однако ее близкие периодически вынуждены просить общественность проявлять больше уважения в отношении незрячей исполнительницы.
Как пишет портал «7Дней», на этот шаг исполнительница решилась для участия в фотосессии у своего брата Роберта, который работает фотографом в столице Грузии Тбилиси. Именно он, по данным издания, впоследствии опубликовал фото, на котором знаменитая певица запечатлена без темных очков, без которых поклонники уже не представляют себе ее образ. Надо сказать, что на показанном снимке знаменитость, пусть и не демонстрирует глаза открыто, но все таки выглядит весьма необычно. Фанаты Дианы Гурцкой бурно отреагировали на этот шаг артистки, подчеркнув, что в новом образе она выглядит весьма обворожительно.
Стоит отметить, что прежде Гурцкая весьма болезненно реагировала на обвинения в том, что она выдумала свою болезнь. Сегодня она уже намного проще реагирует на подобные нападки со стороны критиков, однако ее близкие периодически вынуждены просить общественность проявлять больше уважения в отношении незрячей исполнительницы.