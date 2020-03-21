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«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа работы

Известная российская певица Елена Ваенга в апреле, как и многие коллеги по эстраде, планировала отправиться в гастрольный тур. Однако ситуация с коронавирусом спутала артистке все планы, более того, как посетовала знаменитость, из-за карантина ее супруг-музыкант уже лишился работы.
«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа работы

«На данный момент из-за карантина, который постепенно вводят повсюду, первыми лишились работы люди, которые имеют отношение к искусству и культуре – работники музеев, актеры театров, музыканты», - отметила Ваенга. Артистка также подчеркнула, что ее муж, который также является музыкантом, из-за карантинных мер уже лишился работы, при этом, нельзя оставаться без средств к существованию, ведь он должен оплачивать жилье. Кроме того, Елена Ваенга пожалела тех, кто должен выплачивать кредиты в подобных условиях. Как отметила исполнительница, в нынешних обстоятельствах следовало бы пожалеть в том числе и организаторов выступлений звезд, которые могут потерпеть серьезные убытки и даже влезть в долги из-за происходящего.

«Разумеется, это крах! Нужно еще посмотреть, как себя поведут авиакомпании. Если они начнут повышать цены на перелеты, то я не смогу никуда вывезти свой коллектив», - приводит слова певицы издание «Собеседник».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:30

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