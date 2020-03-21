«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа работы





«На данный момент из-за карантина, который постепенно вводят повсюду, первыми лишились работы люди, которые имеют отношение к искусству и культуре – работники музеев, актеры театров, музыканты», - отметила Ваенга. Артистка также подчеркнула, что ее муж, который также является музыкантом, из-за карантинных мер уже лишился работы, при этом, нельзя оставаться без средств к существованию, ведь он должен оплачивать жилье. Кроме того, Елена Ваенга пожалела тех, кто должен выплачивать кредиты в подобных условиях. Как отметила исполнительница, в нынешних обстоятельствах следовало бы пожалеть в том числе и организаторов выступлений звезд, которые могут потерпеть серьезные убытки и даже влезть в долги из-за происходящего., - приводит слова певицы издание «Собеседник».