В Испании и Италии голуби начали нападать на прохожих из-за нехватки корма



С улиц Испании из-за карантина исчезли люди, а у местных голубей исчезла еда. Теперь они буквально осаждают редких прохожих, надеясь получить заветные крошки... pic.twitter.com/sJAgWOItRx — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 20, 2020

Данную ситуацию можно наблюдать в городах Испании и Италии. До введения карантинного режима птиц постоянно кормили местные жители и туристы, но теперь им нечего есть и по этой причине они нападают на людей с целью выпросить корм.«Те, кто любит кормить голубей подумайте, прежде чем это делать. Казалось бы, вы совершаете благородное дело, однако в дальнейшем они могут вас съесть», — отметил ведущий «Вести FM» Сергей Корнеевский.