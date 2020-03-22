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Администрация Facebook не смогла предотвратить распространение фейков о коронавирусе

Администрация Facebook не смогла предотвратить распространение фейков по социальной сети. Такая информация о коронавирусе набирает популярность очень быстро.

Недавно публикация с «советами специалистов из Стенфорда», которая не имеет подтверждения, стала очень популярной. Данный пост в соцсети Facebook гласил, что в качестве профилактики коронавируса необходимо пить большое количество жидкости. Таким образом вирус якобы "смоется в желудок", где спокойно "погибнет" под воздействием желудочной кислоты.

Пользователи из США, поверив публикации, начали активно делиться нею с друзьями. Администрация социальной сети отреагировала на ситуацию с распространением ложной информации о коронавирусе лишь 10 марта, после чего приступила к блокировке фейков. Однако автоматическая система начала удалять любые сообщения о COVID-19, дело даже коснулось официальной статистики. Из-за этого у пользователей не было возможности следить за ситуацией с коронавирусом.

Наладить работу искусственного интеллекта было некому, поскольку работники Facebook отправились на карантине. Бывший глава службы безопасности социальной сети Алекс Стамос утверждает, произошла поломка системы «антиспам». "Вероятнее всего, мы станем свидетелями того, как технологии сойдут с ума без контроля человека", — отметил Стамос. Специалист по информационной безопасности в России Игорь Ашманов сообщил, борьба с фейками в Facebook — это и есть не правдивая информация, поскольку такие сообщения нельзя распознать автоматически.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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