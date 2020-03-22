Администрация Facebook не смогла предотвратить распространение фейков о коронавирусе





Недавно публикация с «советами специалистов из Стенфорда», которая не имеет подтверждения, стала очень популярной. Данный пост в соцсети Facebook гласил, что в качестве профилактики коронавируса необходимо пить большое количество жидкости. Таким образом вирус якобы "смоется в желудок", где спокойно "погибнет" под воздействием желудочной кислоты.Пользователи из США, поверив публикации, начали активно делиться нею с друзьями. Администрация социальной сети отреагировала на ситуацию с распространением ложной информации о коронавирусе лишь 10 марта, после чего приступила к блокировке фейков. Однако автоматическая система начала удалять любые сообщения о COVID-19, дело даже коснулось официальной статистики. Из-за этого у пользователей не было возможности следить за ситуацией с коронавирусом.Наладить работу искусственного интеллекта было некому, поскольку работники Facebook отправились на карантине. Бывший глава службы безопасности социальной сети Алекс Стамос утверждает, произошла поломка системы «антиспам»., — отметил Стамос. Специалист по информационной безопасности в России Игорь Ашманов сообщил, борьба с фейками в Facebook — это и есть не правдивая информация, поскольку такие сообщения нельзя распознать автоматически.