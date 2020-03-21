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«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим возлюбленным

Известная актриса Ольга Куриленко, похоже, угодила в целую череду неудач. Сначала «девушка Бонда» заболела коронавирусной инфекцией, теперь же сообщается, что она снова оказалась одинокой, поскольку рассталась со своим возлюбленным, 31-летним актером из Аргентины Беном Курой.
«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим возлюбленным

Отношения между 40-летней знаменитостью и ее аргентинским бойфрендом продолжались около трех лет. Первое знакомство между артистами завязалось еще на съемках, причем, роман пара изначально скрывала, не появляясь вместе на публике и не рассказывая никому о личном. Но однажды, в преддверии Дня всех влюбленных Ольга Куриленко все же поделилась с поклонниками совместным фото со своим избранником. Теперь, как сообщает Daily Mail, пара рассталась.

«Они хотели дальнейшего развития отношений, но из-за загруженных рабочих графиков этим планам не суждено было реализоваться. Ольге сейчас тяжело, но она обязательно придет в норму», - приводит издание слова своего источника.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:00

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