«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим возлюбленным





Отношения между 40-летней знаменитостью и ее аргентинским бойфрендом продолжались около трех лет. Первое знакомство между артистами завязалось еще на съемках, причем, роман пара изначально скрывала, не появляясь вместе на публике и не рассказывая никому о личном. Но однажды, в преддверии Дня всех влюбленных Ольга Куриленко все же поделилась с поклонниками совместным фото со своим избранником. Теперь, как сообщает Daily Mail, пара рассталась., - приводит издание слова своего источника.