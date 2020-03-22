Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило фанатов

В кадре Гарри демонстрирует, как он самостоятельно может есть ложкой. На фоне слышно голоса звездных родителей, которые иронизируют по поводу того, что «из кастрюльки кушать вкуснее». Это видео умилило фанатов и они оставили множество комментариев. Не обошлось и без сравнений с образом жизни других знаменитостей. Например, одна из фолловеров написала, что ей нравится простота стола маленького Гарри. Подписчица привела в пример Яну Рудковскую, у которой постоянно «царский стол и богатые сервизы».Поклонники Аллы Пугачевой радуются тому, что близнецы Гарри и Лиза принесли радость людям, которые следят за их судьбой. Им очень нравится наблюдать за тем, как растут и развиваются звездные наследники.