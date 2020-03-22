АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило фанатов

В микроблоге Instagram на фанатской странице Гарри Галкина появилось видео, на котором запечатлен кормление маленького звездного наследника. Подписчиков умилил ролик, на котором сын Примадонны и Максима Галкина сам пытается есть кашу.
Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило фанатов

В кадре Гарри демонстрирует, как он самостоятельно может есть ложкой. На фоне слышно голоса звездных родителей, которые иронизируют по поводу того, что «из кастрюльки кушать вкуснее». Это видео умилило фанатов и они оставили множество комментариев. Не обошлось и без сравнений с образом жизни других знаменитостей. Например, одна из фолловеров написала, что ей нравится простота стола маленького Гарри. Подписчица привела в пример Яну Рудковскую, у которой постоянно «царский стол и богатые сервизы».

Поклонники Аллы Пугачевой радуются тому, что близнецы Гарри и Лиза принесли радость людям, которые следят за их судьбой. Им очень нравится наблюдать за тем, как растут и развиваются звездные наследники.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Видео кормления маленького Гарри Галкина в Instagram умилило…
Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных…
Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской…
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с…
Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм…
Android 11 может получить новые функции управления…
Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее непрофессиональным музыкантам после…
Диана Гурцкая впервые показала свое лицо без черных…
«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим…
«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа…
Актер Дэниэл Дэ Ким заболел…
Яна Рудковская рассказала, что Евгений Плющенко прячет в холодильнике от сына Александра лечо и…
Ученые из Великобритании назвали новые симптомы коронавирусной…
Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил смерть Валентины…
Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на…
Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической…
Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у…
Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020…
Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью…
Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от…
Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены…
Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за…
Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту брать детей на свидания с Дженнифер…
Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться…
Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за…
«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском…
Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и…
«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей…
Просмотреть все новости