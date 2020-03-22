Звезда "Дома-2" Николай Должанский верит, что ребёнок у него может появиться неожиданно





Пока Екатерина Богданова придается мечтам о свадебной церемонии на Сейшельских островах и планирует, в какой же одежде она предстанет перед алтарем с избранником - Николаем Должанским, сам молодой человек в свободное время делится собственными планами с участниками телевизионного проекта «Спаси свою любовь».Наверняка каждому почитателю шоу известно, что Николай хочет иметь общих детей с Екатериной Богдановой, но девушка все еще не готова к таким глобальным переменам. Ведь ребёнок - это очень большая ответственность, даже при наличии больших чувств к возлюбленному.Кроме того, у Екатерины есть бизнес-план, как зарабатывать три миллиона рублей в месяц. Соответственно, появление ребенка наверняка внесет в него свои коррективы.Но сам Должанский верит в чудо. В общении с Романом Капаклы он сказал, что, несмотря на существующее нежелание Кати обзаводиться потомством, «ребенок может оказаться неожиданным», что смутило не только Рому, но и многочисленную аудиторию проекта.Остается в тайне, что же все-таки задумал Должанский. Посему поклонникам пары только остается ждать развития событий.