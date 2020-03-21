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Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на Лобном

Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель и ее избранник Денис Мокроусов при всех назвали себя полупарой. Так, они во время общего собрания начали предъявлять претензии по отношению друг к другу. Ко всему, Алена заявила, что если так и дальше будет продолжаться, то вскоре у нее просто «переключиться тумблер».

Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на Лобном

Глядя на Алену Рапунцель и Дениса Мокроусова становится понятно, что их отношения зашли в тупик. У них не получается найти общий язык друг с другом, и никто из них не хочет уступать, чтобы пойти на компромисс. Алена Рапунцель и вовсе сказала, что уже не думает о свадьбе с Денисом Мокроусовым, потому что во время любых проблем он просто прячет свою голову в песок. Так, Алена при всех предложила молодому человеку расстаться, так как и парой их назвать тяжело.

Денис поспешил оправдаться и сказал, что Алена из всего раздувает проблемы.


Однако длинноволосая красотка была неумолима и сказала, что о свадьбе пора забыть, так как она в такой атмосфере выходить замуж не хочет.
В итоге Алена попросила поддержки у ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и сказала, что не хочет, чтобы рядом с ней был человек, который во время трудностей в любой момент будет готов от нее отказаться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:33

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