Актер Дэниэл Дэ Ким заболел коронавирусом

О том, что Дэ Ким заболел коронавирусом, он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Находясь в Нью-Йорке, он работал над очередным проектом, в котором должен был сыграть медика. Съемочный процесс приостановили, когда объявили о вспышке пандемии. После этого 51-летний артист отправился на Гавайи домой.В полете Дэниэл дэ Ким начал испытывать неприятные ощущения в горле. У него поднялась температура и возникла боль в теле. Не намереваясь подвергать опасности родных и близких, он самоизолировался от остальных членов семьи в другой комнате. Пройденный тест на коронавирус продемонстрировал положительный результат, но в настоящее время артисту уже лучше.Дэниэл Дэ Ким появился на свет в Пусане, имеет гражданство Южной Кореи и США. Известным его сделала роль Квона в сериале «Остаться в живых» и Чин хо Келли в сериале «Гавайи 5.0». На его счету больше трех десятков работ в кино.