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Актер Дэниэл Дэ Ким заболел коронавирусом

Известный по сериалу «Остаться в живых» актер Дэниэл Дэ Ким стал очередным кинодеятелем, который заболел коронавирусом. Болезнь он подхватил во время пребывания в Нью-Йорке.
Актер Дэниэл Дэ Ким заболел коронавирусом

О том, что Дэ Ким заболел коронавирусом, он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Находясь в Нью-Йорке, он работал над очередным проектом, в котором должен был сыграть медика. Съемочный процесс приостановили, когда объявили о вспышке пандемии. После этого 51-летний артист отправился на Гавайи домой.

В полете Дэниэл дэ Ким начал испытывать неприятные ощущения в горле. У него поднялась температура и возникла боль в теле. Не намереваясь подвергать опасности родных и близких, он самоизолировался от остальных членов семьи в другой комнате. Пройденный тест на коронавирус продемонстрировал положительный результат, но в настоящее время артисту уже лучше.

Дэниэл Дэ Ким появился на свет в Пусане, имеет гражданство Южной Кореи и США. Известным его сделала роль Квона в сериале «Остаться в живых» и Чин хо Келли в сериале «Гавайи 5.0». На его счету больше трех десятков работ в кино.

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Культура / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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