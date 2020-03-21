Яна Рудковская рассказала, что Евгений Плющенко прячет в холодильнике сына Александра лечо и колбасу
Яна Рудковская в новом выпуске для спортивного YouTube-канала SportChic RU рассказала, что её супруг фигурист Евгений Плющенко прячет от неё в холодильнике сына Александра. В частности, спортсмен любит употреблять лечо, колбасу и творог.
Яна Рудковская упоминала, что предпочитает питаться правильно и следит за своей фигурой, поскольку ей нравится носить дорогие наряды. Однако её супруг Евгений Плющенко не разделяет любви избранницы к растительной пище, а о кашах и прочих полезных продуктах не хочет и слышать. Музыкальный продюсер во время интервью решила показать, что хранится в холодильнике её сына, и обнаружила батон колбасы, половину банки лечо и различные салаты.
Звезда отметила, её супруг любит иногда побаловать себя «запрещёнкой». Ему также нравится употреблять различные вредные соусы, но фигурист не отказывается от полезного творога. Сыну спортсмена и продюсера, в свою очередь, по душе йогурты, поэтому они закупаются в большом количестве. Однако Яне Рудковской тоже иногда хочется побаловать себя чем-то вкусным, поэтому она выбирает мороженое. Знаменитость отмечает, вся её семья любит собраться вечером и полакомиться вкусным десертом.
Яна Рудковская упоминала, что предпочитает питаться правильно и следит за своей фигурой, поскольку ей нравится носить дорогие наряды. Однако её супруг Евгений Плющенко не разделяет любви избранницы к растительной пище, а о кашах и прочих полезных продуктах не хочет и слышать. Музыкальный продюсер во время интервью решила показать, что хранится в холодильнике её сына, и обнаружила батон колбасы, половину банки лечо и различные салаты.
Звезда отметила, её супруг любит иногда побаловать себя «запрещёнкой». Ему также нравится употреблять различные вредные соусы, но фигурист не отказывается от полезного творога. Сыну спортсмена и продюсера, в свою очередь, по душе йогурты, поэтому они закупаются в большом количестве. Однако Яне Рудковской тоже иногда хочется побаловать себя чем-то вкусным, поэтому она выбирает мороженое. Знаменитость отмечает, вся её семья любит собраться вечером и полакомиться вкусным десертом.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:54