Ученые из Великобритании назвали новые симптомы коронавирусной инфекции
Ученые из Великобритании перечислили новые симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусной инфекцией. Как утверждают специалисты британской ENT, пациенты с COVID-19 перестают различать запахи и чувствовать вкус пищи.
«Есть убедительные сведения, полученные из Южной Кореи, Италии и Китая, которые свидетельствуют о том, что у большого числа пациентов с диагнозом коронавирус наблюдается снижение обоняния или даже его потеря», - отмечают в ассоциации оторингологов Соединенного Королевства. При этом, отмечают специалисты, снижение остроты нюха отражается и на других функциях, к примеру, человек в таким случае может перестать различать вкус пищи, передает РИА ФАН.
Стоит отметить, что первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубей, после чего было установлено, что возбудителем нового типа острой респираторной инфекции является штамм SARS-CoV-2. Позднее эпидемия распространилась далеко за пределами Поднебесной, а Всемирная организация здравоохранения даже признала ситуацию с заболеванием пандемией.
«Есть убедительные сведения, полученные из Южной Кореи, Италии и Китая, которые свидетельствуют о том, что у большого числа пациентов с диагнозом коронавирус наблюдается снижение обоняния или даже его потеря», - отмечают в ассоциации оторингологов Соединенного Королевства. При этом, отмечают специалисты, снижение остроты нюха отражается и на других функциях, к примеру, человек в таким случае может перестать различать вкус пищи, передает РИА ФАН.
Стоит отметить, что первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубей, после чего было установлено, что возбудителем нового типа острой респираторной инфекции является штамм SARS-CoV-2. Позднее эпидемия распространилась далеко за пределами Поднебесной, а Всемирная организация здравоохранения даже признала ситуацию с заболеванием пандемией.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:46