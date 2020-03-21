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Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее непрофессиональным музыкантам после карантина

В одном из интервью Иосиф Пригожин заявил, что в современном мире шоу-бизнеса очень много непрофессиональных музыкантов, которые составляют конкуренцию действительно достойным артистам. Но после карантина из-за коронавируса продюсер прогнозирует таким певцам «туалетное» будущее.

Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее непрофессиональным музыкантам после карантина


По словам супруга Валерии, непрофессиональные исполнители «сольются в унитаз» и больше не будет «понтов», которые так всем надоели. Продюсер отметил, что коронавирус вынудил многих артистов отменить свои концерты. «На плаву» останутся действительно достойные люди, как считает Иосиф Пригожин. Его возмущает тот факт, что сегодня артистом может стать любой человек, а музыка превращается в «монотонное пение». Многие опытные музыканты вынуждены уступать место менее талантливым исполнителям, а подрастающее поколение, как отметил Пригожин, останется без кумиров и образцов для подражания.

Муж Валерии надеется, что массовая отмена гастролей из-за коронавируса внесет свои коррективы и в российский шоу-бизнес. Во время карантина Иосиф Пригожин собирается заняться делами, которые откладывал десятилетиями. Например, продюсер впервые за последние 17 лет решил навести порядок в своем гараже. Также он запланировал разобрать вещи в кабинете и прочесть книги «с дальней полки».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:00

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