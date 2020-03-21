Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил смерть Валентины Толкуновой





Известная советская певица Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года от рака. Ей посвятили очередной выпуск программы «Привет, Андрей!». Пришедшие в студию гости вспомнили, как знаменитость начинала собственную карьеру, боролась с онкологией и прочие моменты из жизни. В студии отметили, что у Валентины Толкуновой якобы имелся роман с певцом Львом Лещенко. Популярный композитор Игорь Крутой заверил всех присутствующих, что их отношения были очень трепетными. Артисты очень симпатизировали друг другу, а в народе их «поженили» даже по такому поводу. Вспомнив прощание с Толкуновой, Крутой отметил, что в тот день был рядом с Львом Лещенко., - сказал композитор, которому тогда коллега признался в желании побыть одному и немного выпить в память о певице.Лев Лещенко отметил, что после приступа в клинике исполнительница находилась около одного месяца в больнице. Артист хотел навестить ее, но боялся появления неприятных слухов и домыслов. В один момент Лещенко не выдержал и поехал в больницу. Там ему помогли найти палату с пациенткой. При встрече артист поцеловал давнюю подругу и увидел ее наполненные грустью глаза. Крутой признался, что благодаря знакомству с Евгением Леоновым и Валентиной Толкуновой смог получить квартиру в Москве. Во время авиационного перелета он общался с актером и тот пообещал постараться «выбить» композитору недвижимость.