Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил смерть Валентины Толкуновой
Вскоре состоится годовщина со дня смерти актрисы и певицы Валентины Толкуновой. Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил кончину своей коллеги по творческому цеху.
Известная советская певица Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года от рака. Ей посвятили очередной выпуск программы «Привет, Андрей!». Пришедшие в студию гости вспомнили, как знаменитость начинала собственную карьеру, боролась с онкологией и прочие моменты из жизни. В студии отметили, что у Валентины Толкуновой якобы имелся роман с певцом Львом Лещенко. Популярный композитор Игорь Крутой заверил всех присутствующих, что их отношения были очень трепетными. Артисты очень симпатизировали друг другу, а в народе их «поженили» даже по такому поводу. Вспомнив прощание с Толкуновой, Крутой отметил, что в тот день был рядом с Львом Лещенко. «Он стоял убитый», - сказал композитор, которому тогда коллега признался в желании побыть одному и немного выпить в память о певице.
Лев Лещенко отметил, что после приступа в клинике исполнительница находилась около одного месяца в больнице. Артист хотел навестить ее, но боялся появления неприятных слухов и домыслов. В один момент Лещенко не выдержал и поехал в больницу. Там ему помогли найти палату с пациенткой. При встрече артист поцеловал давнюю подругу и увидел ее наполненные грустью глаза. Крутой признался, что благодаря знакомству с Евгением Леоновым и Валентиной Толкуновой смог получить квартиру в Москве. Во время авиационного перелета он общался с актером и тот пообещал постараться «выбить» композитору недвижимость.
Известная советская певица Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года от рака. Ей посвятили очередной выпуск программы «Привет, Андрей!». Пришедшие в студию гости вспомнили, как знаменитость начинала собственную карьеру, боролась с онкологией и прочие моменты из жизни. В студии отметили, что у Валентины Толкуновой якобы имелся роман с певцом Львом Лещенко. Популярный композитор Игорь Крутой заверил всех присутствующих, что их отношения были очень трепетными. Артисты очень симпатизировали друг другу, а в народе их «поженили» даже по такому поводу. Вспомнив прощание с Толкуновой, Крутой отметил, что в тот день был рядом с Львом Лещенко. «Он стоял убитый», - сказал композитор, которому тогда коллега признался в желании побыть одному и немного выпить в память о певице.
Лев Лещенко отметил, что после приступа в клинике исполнительница находилась около одного месяца в больнице. Артист хотел навестить ее, но боялся появления неприятных слухов и домыслов. В один момент Лещенко не выдержал и поехал в больницу. Там ему помогли найти палату с пациенткой. При встрече артист поцеловал давнюю подругу и увидел ее наполненные грустью глаза. Крутой признался, что благодаря знакомству с Евгением Леоновым и Валентиной Толкуновой смог получить квартиру в Москве. Во время авиационного перелета он общался с актером и тот пообещал постараться «выбить» композитору недвижимость.