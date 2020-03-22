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Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных приборов

Пальчиковые (алкалиновые или щелочные) батарейки формата АА и ААА сегодня используются в большом количестве техники, которая не имеет встроенных датчиков, позволяющих узнать уровень заряда этих элементов питания. Однако, американские ученые провели эксперимент, который позволил им найти простой способ контролировать его без специальных приборов вроде мультиметра.

Как выяснили исследователи, высота отскока батарейки, упавшей на твердую поверхность, непосредственно связана с тем, насколько разряжен этот элемент питания. Чем выше отскакивает брошенная батарейка, утверждают ученые, тем ниже уровень оставшегося в ней заряда. Авторы этого открытия подчеркивают, что назвать их тест точным нельзя, поскольку батарейка начинает опрокидываться и активно подпрыгивать уже после того, как уровень ее заряда иссякнет хотя бы на 50%. Однако для проверки в домашних условиях этот способ вполне подходит.

К слову, выявленный эффект возникает по причине того, что в батарейке при постепенном разряде происходит окисление цинка, а гелеобразный электролит постепенно переходит в твердое состояние, в результате чего формируются своеобразные металлические пружинки-мостики. Именно они впоследствии и пружинят, заставляя пальчиковую батарейку подпрыгивать на твердой поверхности.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:00

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