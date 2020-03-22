Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных приборов





Как выяснили исследователи, высота отскока батарейки, упавшей на твердую поверхность, непосредственно связана с тем, насколько разряжен этот элемент питания. Чем выше отскакивает брошенная батарейка, утверждают ученые, тем ниже уровень оставшегося в ней заряда. Авторы этого открытия подчеркивают, что назвать их тест точным нельзя, поскольку батарейка начинает опрокидываться и активно подпрыгивать уже после того, как уровень ее заряда иссякнет хотя бы на 50%. Однако для проверки в домашних условиях этот способ вполне подходит.К слову, выявленный эффект возникает по причине того, что в батарейке при постепенном разряде происходит окисление цинка, а гелеобразный электролит постепенно переходит в твердое состояние, в результате чего формируются своеобразные металлические пружинки-мостики. Именно они впоследствии и пружинят, заставляя пальчиковую батарейку подпрыгивать на твердой поверхности.