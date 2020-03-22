Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской колбасы
Во время карантина походы в магазин становятся не частым явлением, поэтому многие люди изобретают различные варианты применения самых неожиданных продуктов. Например, японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд, которые можно приготовить из русской колбасы.
Разработками диетолога пользуются в детских садах, больницах и в корпоративных столовых. Маюко Имаидзуми написала много рецептов с использованием реторт-пакетов и консервов. Также японский специалист стала советником по питанию во времена стихийных бедствий.
Диетолог открыла для себя русскую колбасу и салями, которые могут использоваться не только в качестве закуски, но и как ингредиенты для приготовления интересных блюд. По словам Маюко Имаидзуми, можно сыр и русскую колбасу запечь в тесте, в результате получится сытное горячее блюдо. Кроме этого, этот продукт стоит добавить в бульон, пасту или обжаренный рис. Русская колбаса добавит еде аромат, а если ее поджарить, то появится упругость при пережевывании. Также диетолог предлагает потушить салями с картофелем.
Маюко Имаидзуми рассказала, что в японской префектуре Ямагата принято подавать к чаю вместе со сладостями колбасу. Это связано с тем, что это продукт длительного хранения.
Разработками диетолога пользуются в детских садах, больницах и в корпоративных столовых. Маюко Имаидзуми написала много рецептов с использованием реторт-пакетов и консервов. Также японский специалист стала советником по питанию во времена стихийных бедствий.
Диетолог открыла для себя русскую колбасу и салями, которые могут использоваться не только в качестве закуски, но и как ингредиенты для приготовления интересных блюд. По словам Маюко Имаидзуми, можно сыр и русскую колбасу запечь в тесте, в результате получится сытное горячее блюдо. Кроме этого, этот продукт стоит добавить в бульон, пасту или обжаренный рис. Русская колбаса добавит еде аромат, а если ее поджарить, то появится упругость при пережевывании. Также диетолог предлагает потушить салями с картофелем.
Маюко Имаидзуми рассказала, что в японской префектуре Ямагата принято подавать к чаю вместе со сладостями колбасу. Это связано с тем, что это продукт длительного хранения.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00