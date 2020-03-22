АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской колбасы

Во время карантина походы в магазин становятся не частым явлением, поэтому многие люди изобретают различные варианты применения самых неожиданных продуктов. Например, японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд, которые можно приготовить из русской колбасы.

Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской колбасы


Разработками диетолога пользуются в детских садах, больницах и в корпоративных столовых. Маюко Имаидзуми написала много рецептов с использованием реторт-пакетов и консервов. Также японский специалист стала советником по питанию во времена стихийных бедствий.

Диетолог открыла для себя русскую колбасу и салями, которые могут использоваться не только в качестве закуски, но и как ингредиенты для приготовления интересных блюд. По словам Маюко Имаидзуми, можно сыр и русскую колбасу запечь в тесте, в результате получится сытное горячее блюдо. Кроме этого, этот продукт стоит добавить в бульон, пасту или обжаренный рис. Русская колбаса добавит еде аромат, а если ее поджарить, то появится упругость при пережевывании. Также диетолог предлагает потушить салями с картофелем.

Маюко Имаидзуми рассказала, что в японской префектуре Ямагата принято подавать к чаю вместе со сладостями колбасу. Это связано с тем, что это продукт длительного хранения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных…
Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской…
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с…
Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм…
Android 11 может получить новые функции управления…
Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее непрофессиональным музыкантам после…
Диана Гурцкая впервые показала свое лицо без черных…
«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим…
«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа…
Актер Дэниэл Дэ Ким заболел…
Яна Рудковская рассказала, что Евгений Плющенко прячет в холодильнике от сына Александра лечо и…
Ученые из Великобритании назвали новые симптомы коронавирусной…
Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил смерть Валентины…
Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на…
Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической…
Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у…
Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020…
Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью…
Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от…
Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены…
Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за…
Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту брать детей на свидания с Дженнифер…
Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться…
Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за…
«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском…
Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и…
«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей…
Индийские врачи назвали простые способы профилактики сердечных…
Просмотреть все новости