Японский диетолог Маюко Имаидзуми восхитилась разнообразием блюд из русской колбасы





Разработками диетолога пользуются в детских садах, больницах и в корпоративных столовых. Маюко Имаидзуми написала много рецептов с использованием реторт-пакетов и консервов. Также японский специалист стала советником по питанию во времена стихийных бедствий.Диетолог открыла для себя русскую колбасу и салями, которые могут использоваться не только в качестве закуски, но и как ингредиенты для приготовления интересных блюд. По словам Маюко Имаидзуми, можно сыр и русскую колбасу запечь в тесте, в результате получится сытное горячее блюдо. Кроме этого, этот продукт стоит добавить в бульон, пасту или обжаренный рис. Русская колбаса добавит еде аромат, а если ее поджарить, то появится упругость при пережевывании. Также диетолог предлагает потушить салями с картофелем.Маюко Имаидзуми рассказала, что в японской префектуре Ямагата принято подавать к чаю вместе со сладостями колбасу. Это связано с тем, что это продукт длительного хранения.