АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом

Британская компания McLaren займется разработкой и производством медицинского оборудования для людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Легендарный разработчик суперкаров, к примеру, собирается создать аппараты ИВЛ, которые очень важны в условиях пандемии заболевания, вызывающего пневмонию.
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом

На данный момент в Великобритании выявлены довольно большие проблемы, связанные с дефицитом медицинского оборудования для лечения пациентов с пневмонией, которую провоцирует COVID-19. Эта проблема начала проявляться после того, как вирус получил более широкое распространение. Теперь McLaren ставит перед собой задачу разработать максимально простой прибор, аналогичный аппарату искусственной вентиляции легких, производство которого можно было бы наладить в сжатые сроки и с минимальными затратами. Когда именно новое оборудование будет представлено публике, производитель не уточняет.

Впрочем, эксперты не исключают, что задача будет решена уже в ближайшее время, особенно, если принимать во внимание острую необходимость медицинских учреждений Соединенного Королевства в такой технике.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с…
Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм…
Android 11 может получить новые функции управления…
Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее непрофессиональным музыкантам после…
Диана Гурцкая впервые показала свое лицо без черных…
«Ей сейчас тяжело»: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим…
«Это крах»: Елена Ваенга посетовала на коронавирус, лишивший ее мужа…
Актер Дэниэл Дэ Ким заболел…
Яна Рудковская рассказала, что Евгений Плющенко прячет в холодильнике от сына Александра лечо и…
Ученые из Великобритании назвали новые симптомы коронавирусной…
Игорь Крутой рассказал, как Лев Лещенко пережил смерть Валентины…
Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на…
Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической…
Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у…
Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020…
Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью…
Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от…
Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены…
Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за…
Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту брать детей на свидания с Дженнифер…
Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться…
Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за…
«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском…
Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и…
«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей…
Индийские врачи назвали простые способы профилактики сердечных…
Скандал на свадьбе звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: Бывшая предъявила тест на…
Отец Юлии Началовой Виктор высказался о квартирном вопросе с Фроловым : "Я надеюсь на совесть…
Просмотреть все новости