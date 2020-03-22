McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом





На данный момент в Великобритании выявлены довольно большие проблемы, связанные с дефицитом медицинского оборудования для лечения пациентов с пневмонией, которую провоцирует COVID-19. Эта проблема начала проявляться после того, как вирус получил более широкое распространение. Теперь McLaren ставит перед собой задачу разработать максимально простой прибор, аналогичный аппарату искусственной вентиляции легких, производство которого можно было бы наладить в сжатые сроки и с минимальными затратами. Когда именно новое оборудование будет представлено публике, производитель не уточняет.Впрочем, эксперты не исключают, что задача будет решена уже в ближайшее время, особенно, если принимать во внимание острую необходимость медицинских учреждений Соединенного Королевства в такой технике.