McLaren создаст медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом
Британская компания McLaren займется разработкой и производством медицинского оборудования для людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Легендарный разработчик суперкаров, к примеру, собирается создать аппараты ИВЛ, которые очень важны в условиях пандемии заболевания, вызывающего пневмонию.
На данный момент в Великобритании выявлены довольно большие проблемы, связанные с дефицитом медицинского оборудования для лечения пациентов с пневмонией, которую провоцирует COVID-19. Эта проблема начала проявляться после того, как вирус получил более широкое распространение. Теперь McLaren ставит перед собой задачу разработать максимально простой прибор, аналогичный аппарату искусственной вентиляции легких, производство которого можно было бы наладить в сжатые сроки и с минимальными затратами. Когда именно новое оборудование будет представлено публике, производитель не уточняет.
Впрочем, эксперты не исключают, что задача будет решена уже в ближайшее время, особенно, если принимать во внимание острую необходимость медицинских учреждений Соединенного Королевства в такой технике.
На данный момент в Великобритании выявлены довольно большие проблемы, связанные с дефицитом медицинского оборудования для лечения пациентов с пневмонией, которую провоцирует COVID-19. Эта проблема начала проявляться после того, как вирус получил более широкое распространение. Теперь McLaren ставит перед собой задачу разработать максимально простой прибор, аналогичный аппарату искусственной вентиляции легких, производство которого можно было бы наладить в сжатые сроки и с минимальными затратами. Когда именно новое оборудование будет представлено публике, производитель не уточняет.
Впрочем, эксперты не исключают, что задача будет решена уже в ближайшее время, особенно, если принимать во внимание острую необходимость медицинских учреждений Соединенного Королевства в такой технике.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:00