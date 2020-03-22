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Ученые рассказали о влиянии обрезания на организм мужчины

Ученые рассказали о влиянии обрезания крайней плоти полового органа на организм мужчины. В частности, благодаря этому представители сильного пола становятся более выносливыми в сексуальном плане.

Историки полагают, в Древнем Египте обрезание использовалось в ритуальных целях. Такая процедура делалась только высшим слоям населения, остальные категории подпадали под запрет. Из некоторых фрагментов Ветхого Завета ясно, что обрезание древние евреи позаимствовали у египтян. Позднее оно появилось и у мусульман и имело религиозный смысл. Страны, практикующие обрезание и сейчас, имеют жаркий климат, поэтому данная процедура носит скорее гигиенический характер.

Со временем под крайней плотью накапливается большое количество патогенных микроорганизмов, а если человек не имеет возможности придерживаться мер личной гигиены из-за недостатка воды, то процесс воспаления головки полового органа развивается быстро. В 2017 году эксперты из США заявили, что обрезание способствует снижению риска возникновения ВИЧ, ЗППП и даже рака мужского полового органа. Но мужчины, сделавшие операцию по своему желанию, отметили повышение выносливости в сексуальном плане. Те, кто ранее страдал от преждевременного семяизвержения, после процедуры избавились от данной проблемы.

Эксперты из Торонто сообщили, мальчики, которые прошли процедуру обрезания в сознательном возрасте, зачастую страдают от психологических проблем. Они исследовали данный вопрос и выяснили, что у детей после операции возникают затруднения в словесном описании своего состояния. Учёные из Американской ассоциации педиатрии сообщают, что последствия обрезания можно сравнить с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:00

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