Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
Более 3800 человек 20 марта сумели вылететь из стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса благодаря отечественным авиакомпаниям. Такие данные приводит Росавиация.
Как сообщает ведомство, большая часть пассажиров была вывезена российскими авиаперевозчиками из стран Европы. «20 марта из Венгрии, Болгарии, Испании, Франции, Сербии, Индонезии и других стран российскими перевозчиками было доставлено 3 889 граждан», - отмечается в публикации на сайте Росавиации. Отмечается также, что кроме россиян, российские компании обеспечили эвакуацию граждан ряда других государств. К примеру, 160 пассажиров были доставлены в Бишкек, 42 человека вернулись в Болгарию. Кроме того ожидается, что уже 21 марта компания «Уральские авиалинии» обеспечит транспортировку более сотни россиян из Оша в Киргизии.
На данный момент члены рабочей группы, созданной специально для проработки вопросов эвакуации россиян из других стран, пытаются отыскать возможности для возвращения соотечественников с территории Марокко, ряда стран Южной Америки и Филиппин. К решению этой проблемы подключены также российские дипломатические представительства в указанных странах.
Как сообщает ведомство, большая часть пассажиров была вывезена российскими авиаперевозчиками из стран Европы. «20 марта из Венгрии, Болгарии, Испании, Франции, Сербии, Индонезии и других стран российскими перевозчиками было доставлено 3 889 граждан», - отмечается в публикации на сайте Росавиации. Отмечается также, что кроме россиян, российские компании обеспечили эвакуацию граждан ряда других государств. К примеру, 160 пассажиров были доставлены в Бишкек, 42 человека вернулись в Болгарию. Кроме того ожидается, что уже 21 марта компания «Уральские авиалинии» обеспечит транспортировку более сотни россиян из Оша в Киргизии.
На данный момент члены рабочей группы, созданной специально для проработки вопросов эвакуации россиян из других стран, пытаются отыскать возможности для возвращения соотечественников с территории Марокко, ряда стран Южной Америки и Филиппин. К решению этой проблемы подключены также российские дипломатические представительства в указанных странах.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:30