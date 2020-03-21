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Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Более 3800 человек 20 марта сумели вылететь из стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса благодаря отечественным авиакомпаниям. Такие данные приводит Росавиация.
Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Как сообщает ведомство, большая часть пассажиров была вывезена российскими авиаперевозчиками из стран Европы. «20 марта из Венгрии, Болгарии, Испании, Франции, Сербии, Индонезии и других стран российскими перевозчиками было доставлено 3 889 граждан», - отмечается в публикации на сайте Росавиации. Отмечается также, что кроме россиян, российские компании обеспечили эвакуацию граждан ряда других государств. К примеру, 160 пассажиров были доставлены в Бишкек, 42 человека вернулись в Болгарию. Кроме того ожидается, что уже 21 марта компания «Уральские авиалинии» обеспечит транспортировку более сотни россиян из Оша в Киргизии.

На данный момент члены рабочей группы, созданной специально для проработки вопросов эвакуации россиян из других стран, пытаются отыскать возможности для возвращения соотечественников с территории Марокко, ряда стран Южной Америки и Филиппин. К решению этой проблемы подключены также российские дипломатические представительства в указанных странах.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:30

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