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Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у детей

Детский организм проще переносит последствия заражения коронавирусом, нежели организм взрослого человека. Медик Евгений Комаровский рассказал, как можно выявить у подрастающего поколения признаки инфекции.
Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у детей

По словам специалиста в области медицины, у детей коронавирус напоминает вирусную острую респираторную инфекцию. Характерными признаками заражения у маленьких пациентов являются диарея и рвота. Отмечается также, что испражнения способны долго выделять возбудитель опасного заболевания. Детей необходимо отправлять на обследование при первых таких симптомах. Комаровский сообщил, что почти все смертельные исходы среди данной категории лиц от эпидемии имели связь с тяжелыми болезнями, не имевших какого-либо отношения к Covid-19.

Пандемия началась с обнаружения в самом конце ушедшего года в китайском Ухане первых эпизодов неизвестной пневмонии у местного населения. К 20-м числам марта специалисты подтвердили больше 286 тысяч эпизодов заражения в 186 государствах планеты, около 11,8 тысячи погибли. Больше всего подверглись коронавирусу нового типа по численности пострадавших материковый Китай, Иран, Южная Корея, некоторые европейские страны и США.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:24

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