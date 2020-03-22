Android 11 может получить новые функции управления жестами





Сообщается, что в новинке предусмотрена возможность запуска двойным касанием по тыльной стороне устройства приложения Google Assistant, похожий жест может использоваться для активации камеры и прочего. Кроме того, с выходом второй версии Android 11 Developer Preview перечень доступных жестов расширился еще больше. Теперь двойные касания позволяют запускать обзор используемых приложений, делать скриншот. Эксперты полагали, что указанные жесты станут эксклюзивной «фишкой» будущих смартфонов Google Pixel, но позднее выяснилось, что все это работает и на уже вышедших гаджетах от «корпорации добра».Примечателен и тот факт, что для управления жестами смартфоны на базе Android 11 не будут использовать никакого дополнительного оборудования. Они распознаются в данном случае через чувствительность штатных датчиков гаджета вроде гироскопа и акселерометра. При этом, для снижения энергопотребления, команды будут в определенной степени ограничены. Кроме того, данная мера требуется, чтобы обеспечить защиту от случайных срабатываний.