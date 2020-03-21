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Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020 год

Люксовая британская марка Bentley в нынешнем году планирует предложить российскому автомобильному рынку две свои новые модели. В рамках пресс-завтрака в краснодарском дилерском центре компании журналистам раскрыли свежие планы бренда в отношении отечественного рынка до конца 2020 года.
Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020 год

Как оказалось, английский производитель планирует в ближайшем будущем запустить российские продажи двух своих новинок. Так, первым в Россию попадет роскошный седан Flying Spur, который будет представлен в 4-местном и 5-местном вариантах. Эта модель появится у отечественных дилеров марки уже в конце весны. Более того, по состоянию на данный момент дилерам поступило уже 10 полностью оплаченных предварительных заявок на указанную новинку. Позднее россиянам станет доступен внедорожник Bentayga, новое поколение которого Bentley планировала представить этой весной в рамках Женевского автосалона, который был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Как утверждают представители британской компании, второе поколение внедорожника Bentley Bentayga выйдет в гибридном и полностью электрическом исполнении. Более того, из моторной гаммы автомобиля исчезнет дизельная силовая установка.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:19

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