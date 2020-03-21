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Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от коронавируса

Распространение коронавируса сказалось на стриминговом сервисе Netflix. Его руководители создали специальный финансовый фонд для поддержки «киношников».

Продвижение коронавируса внесло свои коррективы в обычную жизнь людей по всему миру. Пострадала существенно и киноиндустрия. Например, перенесли премьеры многих фильмов, отменили съемки различных проектов, а общий ущерб оценивается в миллиарды американских долларов.

В этот непростой период времени компания Netflix приняла решение поддержать многочисленных коллег и основать специальный фонд, инвестируя туда 100 миллионов долларов. Данные материальные средства станут использовать в целях оказания помощи деятелям кино, которые в определенной мере пострадали в результате разгула опасной пневмонии. Деньги смогут получить работники Netflix, занимающиеся разработкой своих проектов. Известно, что больше 15 миллионов долларов получат всевозможные некоммерческие структуры, а оставшиеся финансовые ресурсы передадут на благотворительность по всей планете. Представители компании отметили необходимость помогать сотрудникам в такое время.

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Культура / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:09

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