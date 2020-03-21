Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от коронавируса





Продвижение коронавируса внесло свои коррективы в обычную жизнь людей по всему миру. Пострадала существенно и киноиндустрия. Например, перенесли премьеры многих фильмов, отменили съемки различных проектов, а общий ущерб оценивается в миллиарды американских долларов.В этот непростой период времени компания Netflix приняла решение поддержать многочисленных коллег и основать специальный фонд, инвестируя туда 100 миллионов долларов. Данные материальные средства станут использовать в целях оказания помощи деятелям кино, которые в определенной мере пострадали в результате разгула опасной пневмонии. Деньги смогут получить работники Netflix, занимающиеся разработкой своих проектов. Известно, что больше 15 миллионов долларов получат всевозможные некоммерческие структуры, а оставшиеся финансовые ресурсы передадут на благотворительность по всей планете. Представители компании отметили необходимость помогать сотрудникам в такое время.