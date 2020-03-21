Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за коронавируса





Глава МВД Украины в своём аккаунте на Facebook предложил ввести ужесточенные ограничения для препятствия распространению COVID-19., - сообщил Аваков.Он также призвал украинцев не передвигаться по городу на общественном транспорте и избегать контактов с другими людьми.- заявил Арсен Аваков. Политик сообщил, не стоит паниковать и верить, что данная обстановка зависит от кого-то другого. Он добавил, на данный момент каждый человек на счету и ограничения, которые внедряются, это меры для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.