АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за коронавируса

Министр МВД Украины Арсен Аваков предложил ввести в стране жесткий "тотальный" карантин из-за коронавируса. Он призвал всех соблюдать рекомендации и произвести режим самоизоляции.
Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за коронавируса

Глава МВД Украины в своём аккаунте на Facebook предложил ввести ужесточенные ограничения для препятствия распространению COVID-19. «Нам необходимо выиграть время и не подвергать заболеванию жителей страны. Каждый ресурс медицинской системы необходим на данный момент, поэтому я предлагаю ввести жесткий карантин. Настаиваю и прошу всех отнестись к этому серьёзно, а также не игнорировать данные требования. На данный момент в государстве имеют право работать лишь самые нужные хозяйственные объекты», - сообщил Аваков.

Он также призвал украинцев не передвигаться по городу на общественном транспорте и избегать контактов с другими людьми. «Мы все обязаны нести ответственность за распространение заболевания. Карантин способствует замедлению развития ситуации на длительное время и позволяет выиграть его, а также уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и их сотрудников!» - заявил Арсен Аваков. Политик сообщил, не стоит паниковать и верить, что данная обстановка зависит от кого-то другого. Он добавил, на данный момент каждый человек на счету и ограничения, которые внедряются, это меры для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили разборки на…
Российские авиакомпании эвакуировали около 4 тысяч граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической…
Врач Евгений Комаровский назвал признаки коронавируса у…
Bentley анонсирует две новые модели для России на 2020…
Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью…
Netflix создал фонд для поддержки пострадавших от…
Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены…
Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за…
Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту брать детей на свидания с Дженнифер…
Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться…
Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за…
«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском…
Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и…
«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей…
Индийские врачи назвали простые способы профилактики сердечных…
Скандал на свадьбе звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: Бывшая предъявила тест на…
Отец Юлии Началовой Виктор высказался о квартирном вопросе с Фроловым : "Я надеюсь на совесть…
Геннадий Онищенко заступился за ставропольскую чиновницу, скрывшую поездку в…
«Искусство требует жертв»: Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне…
В Сирии ученые обнаружили следы «конца света», произошедшего 12 800 лет тому…
Павел Воля высмеял первый российский электромобиль…
Ученые назвали способы профилактики птичьего…
«На конкурсе нужно шоу»: Сергей Соседов высказался по поводу трендов «Евровидения» и перспективы Little…
В России продолжает расти число зараженных…
Яна Рудковская призналась, что страдает из-за четвертого размера…
Коронавирус не смог помешать поставкам спорткара Chevrolet Corvette…
Редактора программы «Давай поженимся» затравили за оскорбительные шутки в адрес героев…
Строителей нового инфекционного центра в Москве решили мотивировать советскими…
Просмотреть все новости