Арсен Аваков предложил ввести на Украине "жесткий" карантин из-за коронавируса
Министр МВД Украины Арсен Аваков предложил ввести в стране жесткий "тотальный" карантин из-за коронавируса. Он призвал всех соблюдать рекомендации и произвести режим самоизоляции.
Глава МВД Украины в своём аккаунте на Facebook предложил ввести ужесточенные ограничения для препятствия распространению COVID-19. «Нам необходимо выиграть время и не подвергать заболеванию жителей страны. Каждый ресурс медицинской системы необходим на данный момент, поэтому я предлагаю ввести жесткий карантин. Настаиваю и прошу всех отнестись к этому серьёзно, а также не игнорировать данные требования. На данный момент в государстве имеют право работать лишь самые нужные хозяйственные объекты», - сообщил Аваков.
Он также призвал украинцев не передвигаться по городу на общественном транспорте и избегать контактов с другими людьми. «Мы все обязаны нести ответственность за распространение заболевания. Карантин способствует замедлению развития ситуации на длительное время и позволяет выиграть его, а также уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и их сотрудников!» - заявил Арсен Аваков. Политик сообщил, не стоит паниковать и верить, что данная обстановка зависит от кого-то другого. Он добавил, на данный момент каждый человек на счету и ограничения, которые внедряются, это меры для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Глава МВД Украины в своём аккаунте на Facebook предложил ввести ужесточенные ограничения для препятствия распространению COVID-19. «Нам необходимо выиграть время и не подвергать заболеванию жителей страны. Каждый ресурс медицинской системы необходим на данный момент, поэтому я предлагаю ввести жесткий карантин. Настаиваю и прошу всех отнестись к этому серьёзно, а также не игнорировать данные требования. На данный момент в государстве имеют право работать лишь самые нужные хозяйственные объекты», - сообщил Аваков.
Он также призвал украинцев не передвигаться по городу на общественном транспорте и избегать контактов с другими людьми. «Мы все обязаны нести ответственность за распространение заболевания. Карантин способствует замедлению развития ситуации на длительное время и позволяет выиграть его, а также уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и их сотрудников!» - заявил Арсен Аваков. Политик сообщил, не стоит паниковать и верить, что данная обстановка зависит от кого-то другого. Он добавил, на данный момент каждый человек на счету и ограничения, которые внедряются, это меры для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:54