Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены имени

Валерия полностью поддержала решение дочери, так как и сама сменила настоящее имя Алла на сценический псевдоним. Певица не видит в этой ситуации ничего странного и даже переименовала Анну Шульгину у себя в телефоне на Шену. Супруга Иосифа Пригожина убеждена, что должно быть комфортно, в первую очередь, самому человеку, а мнение окружающих не важно.С именем Алла певица Валерия распрощалась, когда ей было 25 лет. Все родственники и даже друзья из прошлого давно перестроились и называют ее Валерия. Конечно, если артистка случайно назовет свою дочь Анной, она не обидится. Саму певицу супруг и члены семьи называют Лера, звезде максимально комфортно, когда она слышит такое обращение.Анна Шульгина, а также сыновья Артемий и Арсений появились у Валерии в браке с Александром Шульгиным. После развода с продюсером певица призналась в том, что ее супруг был настоящим деспотом и поднимал на нее руку. Сейчас артистка счастлива с Иосифом Пригожиным, который стал для ее детей настоящим другом.