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Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены имени

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Валерия призналась в том, что поддержала свою дочь Анну Шульгину, когда она решила сменить имя. Теперь по паспорту 27-летняя молодая особа - Шена, и именно под этим псевдонимом выступает на сцене.
Валерия поддержала дочь Анну Шульгину во время смены имени

Валерия полностью поддержала решение дочери, так как и сама сменила настоящее имя Алла на сценический псевдоним. Певица не видит в этой ситуации ничего странного и даже переименовала Анну Шульгину у себя в телефоне на Шену. Супруга Иосифа Пригожина убеждена, что должно быть комфортно, в первую очередь, самому человеку, а мнение окружающих не важно.

С именем Алла певица Валерия распрощалась, когда ей было 25 лет. Все родственники и даже друзья из прошлого давно перестроились и называют ее Валерия. Конечно, если артистка случайно назовет свою дочь Анной, она не обидится. Саму певицу супруг и члены семьи называют Лера, звезде максимально комфортно, когда она слышит такое обращение.

Анна Шульгина, а также сыновья Артемий и Арсений появились у Валерии в браке с Александром Шульгиным. После развода с продюсером певица призналась в том, что ее супруг был настоящим деспотом и поднимал на нее руку. Сейчас артистка счастлива с Иосифом Пригожиным, который стал для ее детей настоящим другом.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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