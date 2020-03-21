Скандал на свадьбе звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: Бывшая предъявила тест на беременность





В прошедшую пятницу Венцеслав Венгржановский женился во второй раз. Его избранницей стала блондинка, которую зовут Дарья. Изначально праздник шел по сценарию, как и положено ЗАГС, ресторан и шоу-программа.Однако, когда торжество уже было в самом разгаре, то в ресторан заявилась барышня, которая заявила, что она бывшая Венцеслава и сейчас ждет от него ребенка. Более того, девушка кинула в Венгржановского, скорее всего, для убедительности, тестом на беременность.В тот момент, когда все происходило, в зале все замерли и была полная тишина. Услышав шокирующую новость невеста Дарья плеснула в лицо Венцеславу шампанским. Он, как мог пытался ее удержать, возможно, объяснение было позже, но неизвестно, стала ли она его слушать.После этого случая свадьба была полностью расстроена. Известно, что виновница скандала еще какое-то время сидела в фойе заведения.Скандальное видео в Сети разместил Захар Саленко, который отметил, что все происходящее вполне могло быть чьим-то розыгрышем.