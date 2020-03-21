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Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за рулем

Когда водители необходимо отправиться в дальнюю поездку и провести за рулем длительное количество времени, важно полноценно отдохнуть, чтобы выдвигаться в бодром состоянии и с максимальной концентрацией внимания. По словам экспертов, лучшее средство для преодоления сонливости или хронической усталости – качественный, крепкий и здоровый сон.
Эксперты рассказали, как правильно выспаться перед длительной поездкой за рулем

Он является довольно сложным физиологическим процессом, который включает в себя несколько разных циклов и разделен на отдельные фазы. И если ориентироваться на эти особенности, подчеркивают эксперты, организму нужно спать периодами, которые длятся по 90 или 180 минут. Если человек прошел хотя бы один такой цикл сна, этого будет для него достаточно, чтобы без опасений провести за рулем 3-4 часа. На более длительную поездку сил у человека уже не останется, именно поэтому перед дальним путешествием рекомендуется пройти не менее двух циклов сна, чего может хватить на 5-6 часов пути.

Так, перед ночной поездкой водителю следует заснуть в 20 часов вечера. В таком случае уже спустя три часа, то есть в 23 часа, он может проснуться и начать готовиться к вождению. Однако уже к 4-5 часам утра организм начнет подавать первые признаки усталости и дефицита сна. Самым же идеальным вариантом считается сон в течение трех циклов, который занимает 6-9 часов. Лишь при такой конфигурации времени отдыха в течение дня человек не будет испытывать неприятных ощущений, а также не создаст опасных ситуаций на дороге по причине низкой концентрации из-за усталости.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:30

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