Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью Надеждой

Во время самоизоляции ребенок продолжает дистанционно изучать французский язык. Татьяна Навка придумала, как можно развлечь дочь дома. Спортсменка решила вместе с ней приготовить сладости и поделилась с подписчиками рецептом печенья. Многие умилились тому, как маленькая Надежда в фартуке делает формочками различные фигурки и помогает маме выкладывать их на противень. Татьяна Навка при этом нахваливает дочь и говорит ей о том, какая она умница.По словам супруги Дмитрия Пескова, это ее «лайфхак», как занять ребенка в четырех стенах. Спортсменка перечислила явные преимущества такого времяпрепровождения: дочь при деле, а не смотрит мультики, и вся семья лакомится «вкусняшками». Фигуристка назвала свое занятие на кухне «женским подходом к карантину». Фолловеры засыпали хозяек комплиментами и похвалили ребенка за старательность.