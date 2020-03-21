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Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью Надеждой

В своем микроблоге Instagram Татьяна Навка показала, как она с семьей проводит время на карантине. Фигуристка приготовила с 5-летней дочерью Надеждой шоколадное печенье.
Татьяна Навка на карантине приготовила шоколадное печенье с дочерью Надеждой

Во время самоизоляции ребенок продолжает дистанционно изучать французский язык. Татьяна Навка придумала, как можно развлечь дочь дома. Спортсменка решила вместе с ней приготовить сладости и поделилась с подписчиками рецептом печенья. Многие умилились тому, как маленькая Надежда в фартуке делает формочками различные фигурки и помогает маме выкладывать их на противень. Татьяна Навка при этом нахваливает дочь и говорит ей о том, какая она умница.

По словам супруги Дмитрия Пескова, это ее «лайфхак», как занять ребенка в четырех стенах. Спортсменка перечислила явные преимущества такого времяпрепровождения: дочь при деле, а не смотрит мультики, и вся семья лакомится «вкусняшками». Фигуристка назвала свое занятие на кухне «женским подходом к карантину». Фолловеры засыпали хозяек комплиментами и похвалили ребенка за старательность.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:15

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