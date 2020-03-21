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Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту брать детей на свидания с Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Анджелина Джоли поставила непростое условие бывшему супругу Брэду Питту. Она запретила ему брать совместных детей на встречи с Дженнифер Энистон.

Бывшие муж и жена развелись официально в прошедшем году, но они по-прежнему продолжают разбираться друг с другом об опеке над собственными детьми в судебном порядке. Всего у Питта и Джоли шестеро детей, но актриса намерена сама воспитывать их. Она пришла в ярость, когда узнала о возобновлении общения бывшего супруга с Дженнифер Энистон, на которой был ранее женат. В окружении актера отметили, что звезда фильма «Лара Крофт» не хочет видеть своих отпрысков на свидании Брэда Питта с Дженнифер Энистон. Сам артист сейчас пребывает в замешательстве. По словам его друга, лишь недавно актер вновь начал жить полноценной жизнью после развода и надеялся, что все проблемы закончатся ближе к маю.

На Дженнифер Энистон Брэд Питт женился летом 2000 года, но разошелся с ней спустя пять лет. Согласно слухам, их отношения закончились в связи с нежеланием актрисой иметь детей от возлюбленного, но она опровергла это. Еще до развода у Питта возникла связь с Анджелиной Джоли, спустя время они подтвердили свой роман. Бракосочетание артистов состоялось в августе 2014 года во Франции в замке Мираваль. В сентябре 2016 года Джоли написала заявление о расторжении брака по причине разногласия в воспитании детей, алиментов от мужа она не требовала.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46

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