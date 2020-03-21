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Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться потомством

Завтра, 22 марта, исполнится десять лет со дня смерти популярной артистки Валентины Толкуновой. Стало известно, что 42-летний сын певицы Николай Папоров не планирует обзаводиться потомством.

Сын Валентины Толкуновой Николай Папоров не хочет обзаводиться потомством


Мужчина ведет затворнический образ жизни и отказывается от общения с журналистами. Николай Папоров живет то в России, то в Болгарии, где у него бизнес. При этом, когда представители прессы попытались взять интервью, он отметил, что не имеет отношения к Валентине Толкуновой.

О жизни сына легендарно артистки рассказал ее брат – Сергей Толкунов. Он также является заслуженным артистом РФ и певцом. Родственник даже работал со своей знаменитой сестрой на ее концертах. По поводу племянника Сергей Толкунов отметил, что Николай Папоров закрытый человек. Дядя связывает это с его отцом, который был разведчиком. У сына Валентины Толкуновой были с ним более близкие отношения, так как мать постоянно гастролировала. По словам дяди, Николай Папоров живет хорошо и не нуждается в помощи. Детей заводить 42-летний мужчина не планирует, так как не хочет к кому-то привязываться и быть обязанным.

Сергей Толкунов рассказал, что его племянник продал дом Валентины Толкуновой, расположенный в Дивеево. Николай Папоров хочет, чтобы на недвижимости матери разместили табличку в память о ее творчестве.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:38

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