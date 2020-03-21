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«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском супермаркете

Известная российская актриса Наталья Андрейченко после непродолжительного визита на Родину снова вернулась в Мексику, куда переселилась много лет назад. Недавно 63-летняя знаменитость съездила в США, но была поражена пустыми полками в местных супермаркетах.
«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском супермаркете

Решив зайти в один из супермаркетов Лос-Анджелеса, артистка удивилась столь неожиданному зрелищу и даже решила пройтись по рядам, включив камеру своего смартфона и показав подписчикам в социальной сети, насколько опустел магазин. На показанных актрисой кадрах можно увидеть сотрудников торговой организации, которые занимаются обработкой полок антисептическими средствами, при этом все они ходят без защитных масок и не отказывают покупателям в оказании необходимой помощи. Как утверждает Андрейченко, в этом магазине она так и не смогла найти то, зачем изначально пришла. Как выяснилось, артистка искала мочалку и орехи. По ее словам, увиденное в США сильно отличается от ситуации, которая сложилась в Мексике.

«У нас в Мексике на данный момент все нормально. А это что такое? Нет продуктов, все с полок пропало, особенно нормальные товары. Я сейчас заплачу, ну как же так», - посетовала знаменитость. Поклонники Андрейченко тоже удивились увиденному, а в комментариях отметили, что ситуация с российскими супермаркетами обстоит значительно лучше, поскольку все товары присутствуют кроме гречки, которую поставщики просто не успевают завозить.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:24

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