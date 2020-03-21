«Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском супермаркете

Решив зайти в один из супермаркетов Лос-Анджелеса, артистка удивилась столь неожиданному зрелищу и даже решила пройтись по рядам, включив камеру своего смартфона и показав подписчикам в социальной сети, насколько опустел магазин. На показанных актрисой кадрах можно увидеть сотрудников торговой организации, которые занимаются обработкой полок антисептическими средствами, при этом все они ходят без защитных масок и не отказывают покупателям в оказании необходимой помощи. Как утверждает Андрейченко, в этом магазине она так и не смогла найти то, зачем изначально пришла. Как выяснилось, артистка искала мочалку и орехи. По ее словам, увиденное в США сильно отличается от ситуации, которая сложилась в Мексике., - посетовала знаменитость. Поклонники Андрейченко тоже удивились увиденному, а в комментариях отметили, что ситуация с российскими супермаркетами обстоит значительно лучше, поскольку все товары присутствуют кроме гречки, которую поставщики просто не успевают завозить.